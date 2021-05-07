Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 12 случаев смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 7 мая.

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Жертвами коронавируса стали восемь женщин в возрасте от 60 до 92 лет и четверо мужчин в возрасте от 63 до 79 лет. Пациенты, которые не смогли победить коронавирус, страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 4118 жителей Ростовской области.

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