Москва, , 12:20 — REGNUM За последние сутки в России выявили 7639 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны. При этом 13,4% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Среди регионов лидируют Москва (2114 случаев), Санкт-Петербург (715), Подмосковье (600), а также Ростовская и Воронежская области.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался 351 человек, полностью выздоровели 7788 ковид-пациентов. Всего с начала пандемии обнаружено 4 855 128 случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В России за сутки выявили 7975 новых случаев заражения коронавирусом