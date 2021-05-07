Абакан, , 12:14 — REGNUM Правительство Хакасии выступило против разработки угольного месторождения в Аскизском районе республики. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 мая в региональном правительстве.

Республиканские власти подготовили соответствующее письмо на имя замминистра природных ресурсов и экологии РФ — руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Киселёва.

Уточняется, что департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу объявил об аукционе на право разведки и добычи каменного угля на находящемся в Хакасии участке недр «Аскизское каменноугольное месторождение».

Правительство Хакасии намерено добиться отмены аукциона, назначенного на 29 июня. Власти региона убеждены, что в случае появления новых разрезов на территории Аскизского каменноугольного месторождения существуют риски возникновения ЧС:

«Месторождение относится к потенциально опасным объектам угольной промышленности. Это связано с наличием эндогенных очагов возгорания угля».

Масштабы выгоревшего пространства и площадь существующих возгораний на сегодняшний день точно не известны.

Из-за появления разрезов в Аскизском районе могут пострадать сельхозтоваропроизводители, добавили в республиканском правительстве. Добыча угля усугубит экологическую ситуацию и «существующую социальную напряженность», говорится в письме.

Последнюю лицензию на разработку месторождений в Хакасии выдали в июле 2018 года. После этого власти Хакасии давали отрицательные отзывы на поступающие запросы по выдаче новых лицензий.

Читайте также: На аукцион Роснедр выставлен крупный угольный разрез в Сибири