Москва, , 12:12 — REGNUM Более трех миллионов избирателей зарегистрировалось на предварительное голосование «Единой России». Это почти 3% от общего количества избирателей в стране.

В процедуре в качестве выборщиков по данным на 6 мая намерены участвовать больше 183 тысяч жителей Московской области, около 168 тысяч человек — в Свердловской. Большой интерес к предварительному голосованию проявляют в Оренбургской области и Краснодарском крае — 117 и почти 146 тысяч человек соответственно.

Лидерами регистрации по федеральным округам стали Центральный федеральный округ — больше 900 тысяч человек, и Приволжский — почти 700 тысяч.

Член федерального оргкомитета предварительного голосования, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева напомнила, что по состоянию на 28 апреля для участия в предварительном голосовании «Единой России» было зарегистрировано два миллиона избирателей.

«Их количество выросло на миллион фактически за неделю. Это говорит о большом интересе людей к процедуре во всех регионах страны. В то же время эта тенденция еще раз подтверждает правильность выбора наиболее открытой модели предварительного голосования — люди заинтересованы в развитии политической жизни страны и готовы поддерживать тех, кто реализует важные проекты на местах», — подчеркнула Елена Шмелева.

Напомним, регистрация избирателей продлится до 28 мая. Для этого нужно пройти авторизацию через «Госуслуги». Кандидаты смогут зарегистрироваться до 14 мая. Процедура будет организована по максимально открытой модели — преимущественно онлайн. В ряде регионов будут работать счетные участки. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуму утвердит Съезд.