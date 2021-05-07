Москва, 7 мая 2021, 12:12 — REGNUM Более трех миллионов избирателей зарегистрировалось на предварительное голосование «Единой России». Это почти 3% от общего количества избирателей в стране.
В процедуре в качестве выборщиков по данным на 6 мая намерены участвовать больше 183 тысяч жителей Московской области, около 168 тысяч человек — в Свердловской. Большой интерес к предварительному голосованию проявляют в Оренбургской области и Краснодарском крае — 117 и почти 146 тысяч человек соответственно.
Лидерами регистрации по федеральным округам стали Центральный федеральный округ — больше 900 тысяч человек, и Приволжский — почти 700 тысяч.
Член федерального оргкомитета предварительного голосования, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева напомнила, что по состоянию на 28 апреля для участия в предварительном голосовании «Единой России» было зарегистрировано два миллиона избирателей.
Напомним, регистрация избирателей продлится до 28 мая. Для этого нужно пройти авторизацию через «Госуслуги». Кандидаты смогут зарегистрироваться до 14 мая. Процедура будет организована по максимально открытой модели — преимущественно онлайн. В ряде регионов будут работать счетные участки. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуму утвердит Съезд.