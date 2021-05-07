Ростов-на-Дону, , 12:11 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 210 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 7 мая. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 35 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (75), Каменске-Шахтинском, Зерноградском и Неклиновском районах (по восемь). Более 27% заразившихся — люди старше 66 лет, 6,2% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 89 492 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 80 137 пациентов.

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