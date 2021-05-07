7 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили готовность своих властей помочь Индии в борьбе с пандемией COVID-19 поставками кислорода.

Мирослава Романенко, , 12:32 — REGNUM Украина может помочь Индии в борьбе с пандемией COVID-19 поставками кислорода, заявил 7 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Василий Максимов. Больной муж. 1881

По его словам, Индия отказалась от всех видов украинской помощи, кроме кислорода.

«Украина готова предоставить Индии кислород. Сейчас технически прорабатывается этот вопрос. Мы будем также в числе стран, которые Индию поддержат», — сказал он.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста Максима Назарова. Многие указали на то, что на Украине в больницах еще не так давно наблюдались проблемы с кислородом, которого не хватало госпитализированным. В связи с этим многие пришли к выводу, что помощь будет предоставляться ради пиара власти на международном уровне. Некоторые выразили мнение, что судьба украинцев представителям власти неинтересна, и, возможно, цель нынешней власти состоит в том, чтоб умерли как можно больше жителей страны.

«Так оно же шмигаль…» — пишет Grigorii.

«Всем доброго утра! Умеете удивлять. Последним куском делитесь», — отметила Галина.

«В дурдоме всё стабильно», — добавила Анна.

«Сам умирай, а товарищу помогай…» — не без иронии отметил Антон Т.

«Всё для пиара. Он им подменил реальность», — написал Andrew K.

«Может вакцину поставить индийцам украинскую, а?» — иронизирует Mary.

Врач в защитном костюме. Украина (сс) Mstyslav Chernov

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«Зачем? В отличие от наших идиотов, они «Спутник V» закупать начали», — ответил на реплику Mary Константин П.

«А как насчёт помочь украинцам?.. Какое же дебильное государство», — отреагировал Олег.

«Это должно быть приравнено к мародерству!!! Я не против помощи, но, по-моему, это не то, чем мы могли бы помочь! Пускай Индия примет закон об отсутствии ответственности за качество кислорода (вдруг там просто воздух?) По-моему, это их условие было по отношению к их вакцине, которую они поставляли нам!!!» — отреагировал один из читателей.

«Помочь украинцам, это для украинского кабмина не в тренде. Это на мировом уровне не отметят. И вообще, они здесь не для этого», — отметил Александр.

«Да у нас уже более трёхсот человек вакцинировано, можем помогать!..» — с сарказмом добавил Нестор Д.

«…Для своих граждан месяц назад не было кислорода. А для индусов вдруг нашелся», — пишет Анна.

«А что не так в том, что мы помогаем Индии?» — спросил Василь Віталійович.

«Пусть едет в Индию и там помогает. Только потом не пускайте его обратно», — призвал Anton.

«Хватит, Италии помогли», — добавил Сергей.

«То есть у нас все всем обеспечены? Можно и Индии помогать?..» — спросил Павел.

«Помнится, баллоны, в которых кислород, сделаны в СССР. Иногда взрываются. Так что, даже если и вздумают что-то отправлять, должны понимать, что индусы с глазами. Могут отправить обратно, послав на…» — написал Михаил.

Кислородная маска Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

«Пусть едет в Индию и помогает нам оттуда», — предложил T T.

«Индия перестала поставлять нам вакцину, потому, что самим нужна, а мы им кислород свой отдадим, которого у нас не хватает… Где логика? Украине украинцы не нужны, пусть мрут, потом индусами здесь заселят, так, что ли…» — не понимает Katerina.

«Ну не уроды?! Масками Китаю уже помогли, когда у нас был на них жесткий дефицит и стоили они баснословных денег. Давайте теперь отдадим кислород, которого не хватает нашим больным и наши люди погибают. У меня сформировалось стойкое мнение, что у этой власти задание уничтожить свой народ», — подчеркнула Irina O.

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Напомним, ранее глава Cовета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что на Украине разработаны прототипы вакцин от COVID-19.

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