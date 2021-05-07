Калининград, , 12:06 — REGNUM Партия «Единая Россия» помогла организовать перезахоронения погибших в Великой Отечественной войне. Одно из самых крупных перезахоронений прошло в Калининграде.

Церемония, в которой принял участие секретарь Калининградского регионального отделения «Единой России», глава города Андрей Кропоткин, прошла в микрорайоне Чкаловск. Там расположена братская могила советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года.

Останки 86 солдат и командиров 235-й, 236-й стрелковых дивизий и 801, 806 стрелкового полков были обнаружены в ходе поисковых работ в 2019 году. Из них 24 — во время ремонта на мемориале «Воздушным разведчикам Балтики» и 62 — на территории военного аэродрома в микрорайоне Чкаловск.

Была проделана огромная работа по установлению личностей погибших. В работу были включены поисковые объединения, военно-мемориальная служба Балтийского флота, следственный комитет по Калининградской области. Акты с результатами проведения поисковых работ подготовила региональная общественная организация поисковиков Калининградской области «Совесть».

В общей сложности при штурме Кёнигсберга погибло 3 713 человек, и большая их часть захоронена в Чкаловске. Это одно из самых крупных и масштабных захоронений на сегодняшний день.

В Ингушетии «Единая Россия» помогла организовать захоронение останков 41 советского солдата. Их обнаружили поисковики во время раскопок в Малгобеке. У пятерых были солдатские медальоны, в двух записки хорошо сохранились. Они принадлежали красноармейцам Михаилу Бабиеву и Михаилу Новоселову.

Останки Михаила Бабиева были доставлены на его малую Родину в Моздок. Замсекретаря регионального отделения «Единой России» Мустафа Цуров отметил, что поисковики проделали огромную работу.

«Наши ребята копали под проливным дождем, искали, боялись пропустить именную вещь, а ведь для опознания важна любая мелочь», — сказал региональный координатор партпроекта «Историческая память» Беслан Дзейтов.

Во многих регионах поиски продолжаются. К примеру, в Туле «Единая Россия» поддержала проведение «Вахты Памяти-2021» в Белёвском районе, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные сражения. Единороссы помогают организовать снабжение экспедиции.

Поисковики ведут работы в нескольких точках, где могут находиться останки солдат 61-й армии, погибших в кровопролитных боях с июля 1942 по март 1943 года. Одна из локаций — граница Белёвского и Болховского районов в районе деревни Башкино. Здесь трудятся представители поискового движения не только из Тульской области, но и из других регионов — всего около 100 человек.

Тульское региональное отделение «Единой России» ежегодно помогает в организации поисковых экспедиций — закупает необходимую экипировку, оборудование и продовольствие. «В преддверии Дня Победы благородный труд поисковиков особенно значим. Ведь именно их стараниями, кропотливой работой возвращаются из забвения имена погибших героев, открываются новые страницы истории Великой Отечественной войны, восстанавливается историческая правда и сохраняется связь между прошлым и будущим», — подчеркнул секретарь реготделения партии, региональный координатор партпроекта «Историческая память», председатель Тульской облдумы Николай Воробьев.

В эти дни активисты «Единой России» во всех регионах проводит акции, посвященные Дню Победы. Вместе с «Волонтерами Победы» они высаживают «Сады памяти» — один из них в этом году появился в Ивановской области. С добровольцами партия благоустраивает воинские захоронения по всей стране — волонтеры восстанавливают памятники, приводят в порядок территорию мемориалов. В рамках акции «Палисадник Победы» активисты партии помогают провести уборку во дворах домов участников Великой Отечественной войны.

Единороссы принимают участие и во Всероссийской акции «Окна Победы» — люди украшают окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.

Кроме того, «Единая Россия» организует «Парады у домов ветеранов» — они уже прошли в Нижегородской области, Удмуртии и других регионах, акция продлится до 9 мая.