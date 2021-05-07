Москва, 7 мая, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации предприняло новые меры по стабилизации цен на моторное топливо. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Топливо

речь идет об изменении порядка биржевых торгов топливом. До сих пор крупные нефтяные компании были обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Это было сделано для снижения рисков монопольного ценообразования, так как большинство доминирующих игроков топливного рынка обладают собственной сетью автозаправочных станций.

В постановлении Мишустина вводится понятие регулярности и равномерности биржевых торгов топливом. Эта новация призвана сделать так, чтобы компании, которые отправляют топливо на биржу, планировали объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед.

Ожидается, что данное решение поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС.

Также разрешается торговать через биржу прямо с завода — это позволит некоторым компаниям отгружать больше нефтепродуктов.

Кроме того, постановление гарантирует, что проданный на бирже товар дойдет до пунктов, где его забирают потребители.