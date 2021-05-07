Рим, , 12:41 — REGNUM Португальский специалист Жозе Моуринью, который в будущем сезоне станет главным тренером футбольного клуба «Рома», хотел бы видеть в составе римской команды голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Об этом 7 мая сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, Моуриньо собирается найти замену теперешнему основному вратарю «Ромы» — испанцу Пау Лопесу, и не рассчитывает на шведского голкипера «Ромы» Робина Ольсена, возвращающегося из аренды из ливерпульской команды «Эвертон».

Отметим, в нынешнем сезоне Давид Де Хеа сыграл за «Манчестер Юнайтед» в 32 матчах, в 12 из них сыграв «на ноль» и пропустив в общей сложности 39 мячей.