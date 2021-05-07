Владикавказ, , 12:03 — REGNUM В Северной Осетии в селе Дуд-Дур Дигорского района восстанавливают парк Победы. Инициатором работ стал ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Сафарби Цалиев. Фронтовик, которому уже почти сто лет, все еще продолжает активно участвовать в жизни села. Все работы по восстановлению парка ведутся за его счет.

«Обновлённая территория откроется 8 мая. Там появятся портреты уроженцев региона — Героев Советского Союза», — передает ОТР.

Сафарби Цалиев участвовал в освобождении Европы, День Победы встретил в Вене. После войны он вернулся в родное село Дур-Дур, много лет возглавлял сельсовет. При его участии были установлены памятники погибшим в годы войны и открыт парк Победы.