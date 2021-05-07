На станции «Ростов Главный» встретили ретро-поезд «Победа»

Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону встретили ретро-поезд «Победа». На станции «Ростов Главный» по случаю прибытия железнодорожного состава состоялось театрализованное представление, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Представление ко Дню Победы Donland.ru

В состав поезда вошли теплушки, платформы для военной техники, вошедшие в экспозицию музея железнодорожной техники СКЖД. Каждый год ретро-состав железнодорожники отправляют в путь в память о событиях военных лет и героическом подвиге советского народа в годы военного лихолетья.

«Легендарный состав везде встречают люди разных поколений — ветераны, их дети, внуки и правнуки. Это значит, что поезд Победы пройдёт ещё десятки тысяч километров — как символ живой памяти, гордости за подвиг сынов и дочерей Отечества, отстоявших родную землю», — отметил заместитель донского губернатора Виктор Вовк.

До прибытия на донскую землю поезд сделал остановки на станциях Тихорецкой, Минеральные Воды, Кавказской, Краснодар-1, Новороссийск.