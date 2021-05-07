Москва, , 12:02 — REGNUM В преддверии Дня Победы участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — поздравляют ветеранов. К акции «С Днём Победы!» присоединились участники Российского движения школьников.

Видеопоздравления в социальных сетях публикуют школьники 5−10 классов, их младшие братья и сестры. Дети из разных регионов страны благодарят ветеранов за их мужествои отвагу, за то, что благодаря их подвигам сегодня они могут жить в мирное время, мечтать, учиться и любить.

«Память о войне, Великой Победе и спустя много лет объединяет разные поколенияи делает нас непобедимыми перед любыми испытаниями», - обратилась к ветеранам участница «Большой перемены» Ольга Чурикова из Республики Алтай.

В преддверии Дня Победы конкурсанты «Большой перемены» и активисты Российского движения школьников принимают участие в акциях, посвященных памяти о Великой Отечественной войне: делятся семейными историями и архивными фотографиями времен войны в рамках Акции «История Победы», украшают окна своих квартир и домов к 9 мая в рамках традиционной акции «Окна Победы», танцуют «Вальс для Победителей» исполняют любимые песни военных лет и участвуют в спортивных забегах.

«Я от всей души поздравляю с Днем Победы! Самый светлый, дорогой и любимый народный праздник, общий для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Это частичка истории каждой семьи. Победный май 45-го навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества как символ мужества и самоотверженности всего советского народа!», —поздравил ветеранов активист Российского движения школьников из Нальчика Алихан Жилаев.

Также в регионах проходят мероприятия, которые проводят участники клуба «Помни!». Школьники поздравляют ветеранов, встречаются с тружениками тыла, приносят цветык мемориалам войнам и мирным жителям, погибшим во время Великой Отечественной войны, и организуют исторические квесты.