Томск, , 11:59 — REGNUM По состоянию на 7 мая в Томской области выявлено 32 286 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждён 21 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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За сутки в Томской области выздоровел 21 человек, за весь период пандемии — 31 275.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Томской области было подтверждено 22 случая заражения коронавирусом, выздоровели 25 человек.

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