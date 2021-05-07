Москва, , 11:56 — REGNUM По многочисленным просьбам, поступившим в Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествие Бессмертного полка через мини-приложения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на ресурсе «Банк Памяти» до 12:00 9 мая.

Все анкеты, которые были загружены до 7 мая и одобрены модераторами, попадут в трансляцию шествия Бессмертного полка онлайн в День Победы 9 мая. К поданным в прошлом году более чем 2,5 млн анкет уже присоединилось почти 1,5 миллиона новых. Авторы этих заявок получат уведомления о прохождении своих героев в онлайн-строю Бессмертного полка.

Трансляция шествия Бессмертного полка онлайн пройдет 9 мая. Начало трансляции в 15:00 по местному времени во всех регионах страны.

Посмотреть онлайн-шествие Бессмертного полка можно будет на сайте проекта, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, на региональных телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE. TV и на платформе Смотрим.ру.

Организаторы акции информируют, что анкеты, которые будут загружены после 10:00 7 мая и одобрены модераторами, пройдут в строю Бессмертного полка онлайн 10−11 мая на сайте проекта и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

До окончания регистрации — до 12 часов дня 9 мая — для прохождения авторизации на Банке Памяти по-прежнему можно использовать СберID, а также номер телефона: СберМобайл обеспечивает рассылку сообщений по всей России с кодом подтверждения. Согласно статистике, наиболее популярным способом авторизации стала смс-авторизация.

Организаторы проекта: ООД «Бессмертный полк России». Партнеры проекта: ПАО Сбербанк, Mail.ru Group и ВОД «Волонтеры Победы».