Владивосток, , 11:55 — REGNUM Во Владивостоке 7 мая ретро-поезд «Победа» провёз ветеранов Дальневосточной железной дороги по городу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Приамурье на самом высоком флагштоке в ДФО подняли копию Знамени Победы

Ретро-поезд проследовал от Луговой до железнодорожного вокзала. Рядом с мемориалом «Паровоз» прошёл митинг с участием работников и ветеранов железнодорожного транспорта.

В военное время железнодорожники занимались не только поставками оружия и припасов, они ремонтировали пути сообщения с риском для жизни. Многие возвращались с ранениями. Кто-то не возвращался совсем.

«Это был тяжелый, изматывающий, ежедневный и круглосуточный труд. За поездами велась постоянная охота. Те же летчики-фашисты истребляли наш народ. Многие помощники машинистов, ребята 17 лет, имели уже по два-три ранения, но все равно продолжали делать все возможное для фронта, для Победы, в которую верили и которую очень ждали», — сказал на митинге зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске 7 мая состоялась торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы на самом высоком на Дальнем Востоке флагштоке.