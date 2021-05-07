Пенза, , 11:59 — REGNUM В Пензе открытие движения речного транспорта запланировали на 8 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Начало навигации наметили на набережной реки Сура в 12:00 (мск). Перевозчик организует для пассажиров развлекательную программу. Работать речной транспорт будет с 9:00 до 21:00. Курсировать по маршруту «Росток» — «Спутник» — «Росток» станут три катера.

Как сообщало ИА REGNUM, сезон навигации для плавания на маломерных судах открыли в Пензенской области с 15 апреля.

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