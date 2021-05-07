Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Внешняя политика Казахстана направлена на формирование дипломатического иммунитета от внешнего давления со стороны ведущих мировых держав. Об этом пишут Искандер Акылбаев и Брайн Вонг в статье «Чему можно поучиться у Казахстана в дипломатии» для журнала Foreign Policy.

«Казахстан стремится быть полезным для всех потенциальных партнеров», — считают авторы. По их мнению, республика выступает буфером между Россией и Китаем, а также является рынком для российского вооружения.

Для Пекина Нур-Султан является «воротами в остальной Туркестан», а для США — приобретает все более важную роль в условиях обострения отношений со многими странами региона.

Авторы отмечают, что Казахстан рассматривает Швейцарию в качестве образцовой модели внешней политики. «Казахстан открыто заявил о своих амбициях стать «азиатской Женевой», — считают Акылбаев и Вонг.

В качестве доказательства отмечается, что Казахстан все чаще становится посредником в урегулировании международных конфликтов, в том числе по Сирии, Украине, Ирану и Афганистану.

«Казахстан получил некую дипломатическую неприкосновенность от внешнего давления и принуждения принять чью-либо сторону», — говорится в статье. Нур-Султан также защитил себя от критики в излишнем сближении с Россией и Китаем, отмечают авторы.

Они считают, что у Казахстана есть чему поучиться. «Казахстан стал полезным для всех игроков и показал, что стратегическая гибкость и прагматическое терпение являются ключом во внешней политике, независимо от региона», — заключили авторы статьи.

Отметим, автор статьи Искандер Акылбаев является исполнительным директором Казахстанского совета по международным отношениям, Брайн Вонг — главный редактор Oxford Political Review.