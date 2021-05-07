Симферополь, 7 мая, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма 7 июня 2021 года планирует начать рассмотрение иска министерства имущественных и земельных отношений республики к ООО «Международный аэропорт «Симферополь». Ведомство требует взыскать с компании более 15,5 млн рублей долга и пени, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь»

Иск министерства был подан 23 апреля 2021 года, дело к производству принято судьей Осоченко. В споре речь идёт о задолженности «по арендной плате за период с 11.02.2020 по 18.02.2021 года, по состоянию на 18.02.2021, в размере 13 050 383,65 рубля», а также пени в размере 2 508 466,57 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Международный аэропорт «Симферополь» учреждено в июле 2015 года. Директор — Евгений Плаксин. Численность работников — более 1,6 тыс. человек. Собственник — московское ООО «Аккорд Инвест».