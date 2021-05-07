Псков, , 12:36 — REGNUM За последние сутки в Псковской области лабораторно подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на девять случаев меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 7 мая в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Псковской области составило 36 674 случая. Из числа заболевших выздоровели 28 489 человек, в том числе 207 пациентов выписаны за минувшие сутки.

Скончался от COVID-19 в Псковской области 361 человек, в том числе три летальных исхода зафиксированы за последние сутки.

Вместе с тем в регионе идет активная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На данный момент в Псковской области 47,4 тыс. жителей сделали первую прививку, из них 35,3 тыс. человек полностью завершили вакцинацию.

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