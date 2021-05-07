Омск, , 11:52 — REGNUM Прививку от коронавируса в Омской области сделали 171 467 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 мая в региональном министерстве здравоохранения.

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Оба компонента вакцины от COVID-19 получили 116 092 жителя Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 мая в регионе выявлено 46 082 носителя коронавируса, в списке выздоровевших значится 39 291 фамилия. За весь период пандемии в Омской области скончались 1395 ковид-пациентов.

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