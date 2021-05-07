Москва, , 11:51 — REGNUM Президентская платформа «Россия — страна возможностей» провела всероссийскую интеллектуальную онлайн-викторину «Песни Великой Победы». Ее участниками стали порядка 800 студентов со всей страны.

Викторина прошла в формате квиза в прямом эфире: студенческие команды от трех до пяти человек получали вопросы в онлайн-режиме, совещались и в течение ограниченного времени давали ответы. Вёл «Песни Великой Победы» актер театра и кино, бессменный ведущий телевикторины «Своя игра» на НТВ Петр Кулешов.

Задания были посвящены интересным фактам из истории Великой Отечественной войны, героям и легендарным личностям, повлиявшим на ход событий, а также музыке, которая помогала нашему народу не терять силу духа и веру в Победу.

«Участниками онлайн-квиза стали 162 студенческие команды из 130 российских вузов. Причем все они зарегистрировались буквально в первые дни после официального анонса игры, и уже за неделю до старта не осталось ни одного свободного места. Все это говорит о живом интересе молодёжи к теме Великой Отечественной войны. Только некоторым из них посчастливилось лично слышать рассказы прадедов-фронтовиков. Тем не менее современные студенты помнят подвиг предков и гордятся им», — рассказала руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих.

В итоге первыми, набрав одинаковое количество очков, стали сразу две команды — «ФЭУСята» Самарского государственного социально-педагогического университета и «Музыкальный альянс» Российского государственного социального университета. Представители Тюменского государственного медицинского университета набрали меньше буквально на половину балла и оказались на второй строчке, а студенты Российского технологического университета МИРЭА завоевали третье место в квизе.

«Для меня чтить память участников Великой Отечественной войны — это, прежде всего, помнить ее летопись. Здорово, что появляются новые форматы, которые позволяют показать свои познания другим и заразить их идеей изучать нашу историю! Даже если человек не очень хорошо знаком с военными сюжетами, во время игры его захлестнет волна любопытства. И он обязательно обратится к учебникам!» — поделился впечатлениями капитан команды «ФЭУСята» Семён Антонов.

Победители получили призы, среди которых игровая приставка, саунд-системы, а также специальные подарки и сувениры от партнеров.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства высшего образования и науки РФ, Министерства просвещения РФ, Федерации бокса России, Континентальной хоккейной лиги и ПАО «Ростелеком».