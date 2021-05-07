Москва, 7 мая 2021, 11:51 — REGNUM Президентская платформа «Россия — страна возможностей» провела всероссийскую интеллектуальную онлайн-викторину «Песни Великой Победы». Ее участниками стали порядка 800 студентов со всей страны.
Викторина прошла в формате квиза в прямом эфире: студенческие команды от трех до пяти человек получали вопросы в онлайн-режиме, совещались и в течение ограниченного времени давали ответы. Вёл «Песни Великой Победы» актер театра и кино, бессменный ведущий телевикторины «Своя игра» на НТВ Петр Кулешов.
Задания были посвящены интересным фактам из истории Великой Отечественной войны, героям и легендарным личностям, повлиявшим на ход событий, а также музыке, которая помогала нашему народу не терять силу духа и веру в Победу.
В итоге первыми, набрав одинаковое количество очков, стали сразу две команды — «ФЭУСята» Самарского государственного социально-педагогического университета и «Музыкальный альянс» Российского государственного социального университета. Представители Тюменского государственного медицинского университета набрали меньше буквально на половину балла и оказались на второй строчке, а студенты Российского технологического университета МИРЭА завоевали третье место в квизе.
Победители получили призы, среди которых игровая приставка, саунд-системы, а также специальные подарки и сувениры от партнеров.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства высшего образования и науки РФ, Министерства просвещения РФ, Федерации бокса России, Континентальной хоккейной лиги и ПАО «Ростелеком».