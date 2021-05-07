Чита, , 11:47 — REGNUM По состоянию на 1 апреля 2021 г. на территории Забайкальского края действовали четыре розничных рынка, все универсальные.

Как сообщает 7 мая территориальный орган государственной статистики, все эти рынки располагали 308 торговыми местами, но фактически использовалось 249 торговых мест.

Наибольшая часть торговых мест (89,9%) закреплена за индивидуальными предпринимателями. На долю частных лиц и лиц, занимающихся подсобным хозяйством, приходилось 4,9% торговых мест, крестьянских (фермерских) хозяйств — 3,3%, юридических лиц — 1,9% мест.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 19 по 26 апреля 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на капусту белокочанную свежую составил 6,4%, помидоры свежие — 4,6%, яблоки — 3,3%.

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