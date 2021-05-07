Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону предложили предпринимателям, оказавшимся без работы из-за закрытия аксайских рынков, продолжить свою работу на 8,7 тыс. торговых площадок. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«На территории города имеется 8 676 свободных торговых мест, в том числе, 4 675 мест на девяти рынках, 2 111 мест в трёх торговых комплексах, 1 121 место на трёх постоянно действующих ярмарках, 769 мест на шести частных земельных участках, предназначенных для размещения постоянно действующих ярмарок. С руководителями торговых площадок достигнута договоренность о предоставлении торговых мест предпринимателям на льготных условиях», — сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что пять из шести аксайских рынков, существовавших более 20 лет на окраине Ростова-на-Дону, в одночасье оказались зарыты из-за выявленных земельных махинаций. Предприниматели, вложившие в свой бизнес сотни тысяч рублей и внёсшие арендную плату вперёд, остались без торговых точек. Альтернативные площадки не устраивают большинство торговцев, так как не соответствуют созданным на аксайских рынках условиям.

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