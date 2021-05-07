Омск, , 11:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончался один пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 7 мая в региональном минздраве.

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За весь период пандемии в Омской области жертвами COVID-19 стали 1395 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 мая в регионе выявлено 46 082 носителя коронавируса, выздоровел 39 291 человек.

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