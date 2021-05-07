Ульяновск, , 11:46 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 90 и 82. При этом зафиксированы новые летальные случаи. Такие обновлённые данные опубликовал оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

По данным на 7 мая, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 54 020 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 82.

Вылечились 51 254 человека, из них за последние сутки победили болезнь 90 человек. В целом доля выздоровевших достигла 95%.

Также в Ульяновской области скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом — общее число летальных исходов достигло 1228.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновскую область в Центральную клиническую медико-санитарную часть имени В. А. Егорова поступила очередная партия двух видов вакцин от COVID-19.

Подробнее: Ульяновская область получила новые партии двух вакцин от коронавируса

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области выявлено ещё 82 случая заражения коронавирусом