Санкт-Петербург, 7 мая, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Клещевой сезон в Санкт-Петербурге набирает обороты. За последнюю неделю апреля и первые дни мая в регионе от присасывания членистоногих пострадали около двухсот человек, в том числе 28 детей. Большинство из них были укушены клещами в двух районах мегаполиса. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Клещ

Так, по данным ведомства, с 26 апреля по 2 мая в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 189 человек, в том числе 28 детей. Всего в черте города укусы были нанесены в 40 случаях, в том числе в Пушкинском районе произошло 18 случаев, в Курортном — шесть, в Выборгском — пять, в Красногвардейском и Приморском — по три. В Колпинском, Красносельском, Невском, Кировском и Фрунзенском районах — по одному случаю.

С начала сезона 2021 года в Санкт-Петербурге зарегистрирован один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом у взрослого, не привитого против клещевого энцефалита, и один случай иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) у взрослого.

«Других инфекций, передающихся клещами, на территории Санкт-Петербурга в указанный период 2021 года не зарегистрировано», — подытожили в ведомстве.