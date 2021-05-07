Магас, , 11:45 — REGNUM В Ингушетии состоялась торжественная церемония захоронения останков солдат, погибших при обороне Кавказа в годы Великой Отечественной войны. В городе Малгобеке были преданы земле останки 42 бойцов, найденные поисковиками отрядов «Малгобек» и «Курган» в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти».

«15 апреля поисковые отряды «Малгобек» и «Курган» в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти» при проведении раскопок в городе воинской славы нашли останки 42 бойцов. При этом у пятерых обнаружены солдатские медальоны, три из которых, к сожалению, нечитаемые», — пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным представителя регионального отделения партии «Единая Россия», удалось узнать имена лишь двоих красноармейцев, чьи записки хорошо сохранились, — Михаила Бабиева и Михаила Новоселова. Первый из них был уроженцем Северной Осетии. Его останки были доставлены для захоронения в город Моздок.