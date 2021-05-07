Лос-Анджелес, США, , 11:49 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу «Клипперс» со счетом 118:97.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Лейкерс» Кайл Кузма, который набрал в матче 25 очков.

В составе «Клипперс» самым результативным оказался легкий форвард Пол Джордж, набравший во встрече 24 очка.

Отметим, в следующем матче «Клипперс», одержавшие вторую подряд победу, 9 мая снова встретится с «Нью-Йорк Никс». «Лейкерс» выиграли прошлый матч и днем ранее сыграютт с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс» 11 мая.