Саранск, , 11:45 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Женщина 1968 года рождения была госпитализирован с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде двусторонней полисегментарной пневмонии. Лечение затрудняли хронические патологии, в том числе гипертоническая болезнь.

Мужчина 1942 года рождения попал в больницу с аналогичным диагнозом, осложняла течение заболевания правосторонняя пневмония.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 250 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 мая выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 272 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 1812 человек.

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