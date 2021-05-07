Саратов, , 11:58 — REGNUM В Саратовской области с коронавирусной инфекцией за минувший день не справились шесть пациентов. По данным облминздрава на 7 мая, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончался 961 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

За сутки от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались четверо мужчин и две женщины в возрасте от 60 до 92 лет, уточнили в ведомстве.

Число активных больных снизилось на 97 пациентов и на сегодняшний день составляет 4425 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 7 мая подтверждено 59 912 случаев заражения. Выздоровели за сутки 215 пациентов, за все время — 54 526 человек.

Читайте также: В Саратовской области за сутки ещё у 124 человек подтверждён коронавирус