Улан-Удэ, , 11:43 — REGNUM Столицу Бурятии Улан-Удэ ко Дню Победы украсили 1200 праздничных флагов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета городского хозяйства, флаги установлены на всех городских мостах и главных магистралях.

Ещё 30 30 праздничных флагштоков размещены на монолитных основаниях на территории парка Мемориала Победы, на ул. Ленина и на пл. Комсомольская.

«Особую атмосферу и место для фотографий создают 6 специально разработанных пластиковых конструкций с символами Дня Победы на ул. Ленина, у театра оперы и балеты, у Гостиных рядов и на площади Славы», — отметили в комитете.

Кроме того, в городе отремонтировали и помыли военные памятники.

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