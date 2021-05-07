Омск, , 11:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 48 носителей коронавируса, в том числе 34 человека лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 мая в областном министерстве здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

За весь период пандемии COVID-19 диагностировали у 46 082 омичей. Выздоровел 39 291 житель региона, в том числе 55 — за сутки.

Напомним, 6 мая в Омской области выявили 50 носителей коронавируса, выздоровели 55 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области выявили уже почти 46 тысяч носителей коронавируса