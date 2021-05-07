Пермь, , 11:42 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, правоохранитель пытался доставить пермяка в отдел полиции. Однако горожанин игнорировал требование стража порядка. Мужчина достал из кармана одежды перцовый баллон и распылил его содержимое в лицо полицейскому. Сотрудник полиции получил получил сильные ожоги глаз.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать наказание пермяк будет в исправительной колонии строгого режима. Судебный приговор не вступил в законную силу.