Киев, , 14:56 — REGNUM Украина справилась с третьей волной пандемии COVID-19. Об этом написал 7 мая министр здравоохранения страны Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

«Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии… Мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус», — сказано в сообщении.

Министр добавил, что третья волна пандемии стала самой смертоносной, а также призвал жителей Украины придерживаться противоэпидемических правил на выходных.

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Напомним, ранее стало известно, что Степанов может покинуть пост министра в течение мая. Одной из причин его ухода может стать провал в борьбе с COVID-19.

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