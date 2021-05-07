Сеул, , 11:50 — REGNUM Представители Южной Кореи и США обсудили 7 мая меры совместного реагирования на возможное падение на Землю обломков китайской ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5B»). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС Южной Кореи.

Известно, что 29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей орбитальной станции «Тяньхэ» с помощью ракеты-носителя «Чанчжэ-5B», однако вскоре после запуска ракета вышла из-под контроля.

Отмечается, что часть конструкции при падении сгорит в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы могут достичь земной поверхности между 8-м и 10-м мая. Точное время и координаты можно будет определить лишь за несколько часов до входа в атмосферу.

Между тем, представитель Корейского центра космических операций в ходе переговоров с коллегами из США, Германии и Японии не исключил возможности падения фрагментов ракеты на Корейский полуостров, подчеркнув, что южнокорейские военные готовы к любой ситуации.