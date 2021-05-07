Чита, , 11:40 — REGNUM Миграционная убыль населения сохраняется в Забайкалье. Как сообщает 7 мая территориальный орган государственной статистики, за январь-март 2021 года в регион прибыло 5015 человек, выбыло — 6295 человек. За счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 1280 человек (в январе-марте 2020 года миграционная убыль составляла 1345 человек).

За счет межрегиональной миграции (между регионами России) население края сократилось на 1216 человек (в январе-марте 2020 года — на 1354 человека). Наибольшее количество жителей края выбыли на постоянное место жительства в Бурятию — 17,7%, Иркутскую область — 8,0%, Краснодарский край — 7,7%, Красноярский край — 5,8%, Новосибирскую область — 5,5%, Московская область — 4,9% и другие территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь — февраль 2021 года в Забайкалье прибыло 3047 человек, выбыло — 3707 человек, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 660 человек (в январе — феврале 2020 года миграционная убыль составляла 954 человека).

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