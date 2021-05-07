Чебоксары, , 11:37 — REGNUM Прокуратура Чувашии отреагировала на обращение общественников о гибели рыбы в селе Батырево. Об этом сообщает надзорное ведомство на своей странице в «Инстаграме».

Скриншот со страницы прокуратуры Чувашии в «Инстаграме» Instagram.com

В прокуратуре отмечают, что речь идёт о плотине реки Кепе в селе Батырево, где районным ведомством по обращению членов регионального штаба ОНФ организована проверка информации о массовой гибели рыбы.

К проверке подключат специалистов других контрольных ведомств, которые проведут необходимые исследования.

Отметим, что «фронтовики» уже не раз обращали внимание на проблемы в селе Батырево: в частности, в начале марта 2021 года они попросили разобраться со сливом отходов в реку Кепе, отмечая, что один из участков окрасился в бурый цвет, зимой вода не замерзала, и здесь ощущался запах канализации.

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