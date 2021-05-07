Красноярск, , 11:36 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались десять пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 7 мая в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 3569 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 мая в регионе выявлен 71 121 носитель коронавируса, выздоровели 65 497 человек.

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