Москва, , 11:35 — REGNUM В России могут появиться фитнес-парки, вход в которые будет осуществляться на бесплатной основе. Об этом РИА Новости заявили в Национальном фитнес-сообществе.

Идея создания подобных объектов принадлежит обладателю титула «Сильнейший человек России» Вячеславу Максюте.

Как сообщили в НФС, переговоры о создании таких парков уже ведутся с некоторыми регионами России — например, с Ленинградской и Калининградской областями. Парки планируется построить на средства частных инвесторов, а все спортивные тренажёры будут сертифицированы и произведены в России.

Стоимость одного такого парка варьируется от 2 до 5,5 миллиона рублей. Одновременно в таком парке могут заниматься до 45 человек. В НФС пообещали направить соответствующее предложение в Минспорта РФ.