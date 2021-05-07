Пенза, , 11:57 — REGNUM В Пензенской области за сутки зарегистрированы 78 новых носителей коронавируса. Накануне заболели 80 жителей. За все время наблюдения инфекцию, по данным общероссийского оперативного штаба на 7 мая, подтвердили у 45 488 человек.

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Выздоровели после болезни 42 824 пациента, за сутки — 92 человека. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 682 жителя, шестеро — за сутки. На 20 человек сократилось за минувший день число активных больных. На 7 мая их насчитывается 1982 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 7 мая общее число подтвержденных заражений коронавирусом достигло 114 871 случая. За последние сутки выписаны 107 человек, всего выздоровели с начала пандемии 110 356 нижегородцев.

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