Пермь, , 11:34 — REGNUM В Пермском крае выявлено 93 новых заражения коронавирусом, что на три меньше, чем днем ранее. За месяц это минимальный суточный показатель, сообщает 7 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта в регионе зафиксировано 55 147 носителей коронавируса. Оправились от коронавирусной инфекции 49 884 пермяка.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 600 человек, у которых диагностирован COVID-19. Из них 49 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Свободно 30,4% от фактически развернутого коечного фонда.

Число жертв заболевания увеличилось до 2237. За последние сутки подтвердили девять летальных исходов. Такой же показатель отмечен и сутками ранее. Максимальное количество смертей за месяц зарегистрировано 5 мая — 15 фактов, минимальное — 11 апреля (три случая).