Чита, , 11:30 — REGNUM В январе-марте 2021 года в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения. Как сообщает 7 мая территориальное управление государственной статистики, число умерших превысило число родившихся на 1186 человек (в январе-марте 2020 года естественная убыль населения составила — 487 человек).

Всего в январе-марте 2021 года зарегистрировано 2930 родившихся и 4116 умерших. Общий коэффициент рождаемости составил 11,3 промилле, общий коэффициент смертности — 15,9 промилле.

В январе-марте 2021 года в Забайкальском крае зарегистрировано 1396 браков. Оформили развод 1157 супружеских пар. В расчете на 1000 жителей края приходилось в среднем 5,4 браков и 4,5 разводов.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь — февраль 2021 года в Забайкальском крае тоже была зафиксирована естественная убыль населения: тогда число умерших превысило число родившихся на 939 человек (в январе — феврале 2020 года естественная убыль населения составила 267 человек).

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