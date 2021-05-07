Красноярск, , 11:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 108 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 мая в региональном оперштабе.

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За всё время в крае подтверждён 71 121 случай заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 65 497 человек, в том числе 98 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Красноярском крае выявили 109 носителей коронавируса, выздоровели 99 человек.

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