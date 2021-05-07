Посёлок Бетлица, Калужская область, , 12:20 — REGNUM В селе Закрутое Куйбышевского района состоялся торжественный запуск на полную мощность животноводческого комплекса ООО «Русский сыр», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В селе Закрутое состоялся торжественный запуск на полную мощность животноводческого комплекса ООО «Русский сыр» Admoblkaluga.ru

В калужском селе Закрутое реализован инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса на 3100 голов. В 2019 году завершено строительство первой очереди животноводческого комплекса на 1450 голов основного стада. В 2020 году введены в эксплуатацию вторая очередь комплекса на 1650 голов основного стада, а также ферма по выращиванию нетелей с проектной мощностью 3500 голов крупного рогатого скота, комбикормовый цех и зерносушильный комплекс. Инвестиции в проект составили 3,43 млрд рублей, из них 1,55 млрд рублей — собственные средства инвестора. На предприятии работают 240 человек.

В настоящее время на территории соседнего Кировского района компания строит ещё один животноводческий комплекс на 3100 голов. Ввод в эксплуатацию первой очереди на 2050 голов ожидается не позднее третьего квартала 2021 года. Кроме того, планируется увеличение до 7000 голов производственной мощности фермы по выращиванию нетелей.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Калугой реализуют крупный инвестиционный проект в сельском хозяйстве