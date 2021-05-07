Сан-Франциско, США, , 11:31 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась в пользу хозяев со счетом 118:97.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Индианы» Стефен Карри, который набрал в матче 34 очка. Его одноклубник — разыгрывающий Майкл Мюлдер — принес своей команде еще 25 очков.

У «Оклахомы» самым результативным оказался разыгрывающий Тай Джером, набравший во встрече 23 очка.

Отметим, в следующем матче «Голден Стэйт», проигравший прошлую встречу, 9 мая снова встретится с «Оклахомой», потерпевшей пятое подряд поражение.