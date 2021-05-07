Кудрово, Ленинградская область, 7 мая, 2021, 11:54 — ИА Регнум. После смертельного ДТП на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга, в котором мужчина вылетел из опрокинувшегося микроавтобуса на проезжую часть и погиб, начата доследственная проверка. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Группа в «ВК» ДТП и ЧП СПб» Начата проверка по факту гибели человека в ДТП на КАД

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 06:30 мск 7 мая на 48 км внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 50-летний мужчина за рулем Volkswagen Transporter не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. В результате ДТП водитель скончался, его 22-летний пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«По данному факту проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.