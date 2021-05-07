Нур-Султан, 7 мая 2021, 11:25 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать гуманитарную помощь Индии в связи с осложнением эпидемиологической ситуацией, сообщили 7 мая в пресс-службе главы государства.
7 мая Токаев принял премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. Собеседники обсудили ситуацию с распространением коронавируса в республике. Глава правительства отметил стабилизацию ситуации.
Собеседники также обсудили распространением коронавируса в Индии. Токаев поручил отправить в эту страну 6 млн масок, 400 тыс. респираторов, 50 тыс. противочумных костюмов и 105 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Узбекистан направил в Индию мобильные кислородные концентраторы и лекарства в качестве гуманитарной помощи.
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