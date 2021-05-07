Казань, , 11:29 — REGNUM В Татарии с начала кампании вакцинацию антиковидными препаратами прошли 267 855 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в регионе привили 4,1 тыс. жителей. Вторую дозу препарата получили 185 987 человек. За неделю число провакцинированных возросло на 18 611 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Дагестан оказались в аутсайдерах по числу участников прививочной кампании против коронавируса.

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