Казань, , 11:29 — REGNUM В Татарии за сутки подтвердились 33 новых случая заражения коронавирусом, из них три — завозные, остальные — контактные. Днем ранее заболели 32 человека. Всего по состоянию на 7 мая зарегистрировано 20 703 случая инфицирования.

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Выздоровели за все время 17 693 пациента, за сутки выписались 23 человека. Скончался с начала наблюдения 471 носитель вируса. Новыми жертвами инфекции за минувший день стали три пациента. Активными больными остаются 2539 человек.

Госпитализация за сутки потребовалась 13 жителям, 20 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 13 носителей вируса, девять проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения Российской Федерации включило две вакцины — «КовиВак» и «Спутник Лайт» — в новую версию рекомендаций Минздрава по лечению и профилактике коронавирусной инфекции.

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