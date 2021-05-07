Чебоксары, , 11:22 — REGNUM В Чувашии продолжают ежедневно регистрировать свыше 50 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 7 мая, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 24 574 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 53.

Победили болезнь 22 402 человека, доля выздоровевших составила 91,16%. Из них за последние сутки выписаны 49 человек. Продолжают лечение 788 пациентов, у которых официально диагностирован COVID-19.

Также в Чувашии умер ещё один пациент с коронавирусом. Всего в республике от COVID-19 скончались 1384 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 мая в Чувашии в стационарах проходили лечение более 840 пациентов с коронавирусом, из них состояние 553 человек оценивалось как среднее, 249 пациентов тяжело переносили болезнь, 39 госпитализованных находились в крайне тяжёлом состоянии.

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